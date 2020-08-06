В Киеве восьмилетний мальчик утонул в бассейне развлекательного комплекса

Медики отмечают, что трагедии можно было избежать.

В бассейне развлекательного комплекса на проспекте генерала Ватутина в Киеве утонула 8-летний ребенок.

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О гибели мальчика сообщается в Facebook Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева.

«В парке" "Sky Family Park" на проспекте генерала Ватутина, в бассейне утонул 8-летний мальчик. Этого могло не произойти, если бы мама не оставила его без присмотра», - отмечается в сообщении.

Сообщается, что 5 августа бригады экстренной помощи 116 раз вызывали на травмы, в 30 случаях пострадали дети. Практика показывает, что травмирование детей в основном происходит по вине взрослых.

Ранее в Одесской области женщина утонула на глазах у своего несовершеннолетнего ребенка.

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