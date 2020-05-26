Отвезли на кладбище и вымогали деньги: в Черкасской области копов подозревают в насилии (фото)

Правоохранители обвиняются в разбое, совершенном по предварительному сговору группой лиц, превышении власти или служебных полномочий, которые сопровождались насилием и вымогательством неправомерной выгоды

В суд направлен обвинительный акт в отношении двух полицейских одного из отделов полиции ГУ Нацполиции в Черкасской области, которых подозревают в насилии и вымогательстве денег.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Правоохранители обвиняются в разбое, совершенном по предварительному сговору группой лиц, превышении власти или служебных полномочий, которые сопровождались насилием и вымогательством неправомерной выгоды (ч. 2 ст. 187, ч. 2 ст. 365 и ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

Следствием установлено, что в сентябре 2019 года полицейские задержали одного из местных жителей за якобы совершение уголовного правонарушения. Завладев имуществом гражданина и используя наручники, правоохранители отвезли потерпевшего к местному кладбищу, где стали избивать и требовать деньги за непривлечение его к уголовной ответственности за преступление, которого он не совершал.

В случае доказательства вины, обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества.

Как сообщал УНИАН, 24 мая в больницу обратилась 26-летняя женщина с заявлением об избиении и изнасиловании. По ее словам, к этому причастны сотрудники полиции Кагарлыка.

Двое сотрудников Кагарлыкского отделения полиции были задержаны. Они находятся в изоляторе временного содержания. Председатель Нацполиции Игорь Клименко уволил этих полицейских, а также отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отделения и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава этого отделения. Досудебное расследование осуществляет ГБР по фактам изнасилования.

По информации ГБР, в ночь на 24 мая правоохранители в своем служебном кабинете с применением насилия несколько раз изнасиловали женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля. Они также одевали на женщину противогаз, применяли наручники и стрелял из табельного оружия над ее головой. Сегодня, 26 мая, следователи ГБР сообщили о подозрении оперуполномоченному и начальнику одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции в изнасиловании и избиении женщины. Оперуполномоченный подозревается в изнасиловании, совершенном группой лиц (ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса Украины).

Начальник одного из секторов отделения полиции подозревается в соучастии в изнасиловании, совершенном группой лиц, и превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, которые сопровождались насилием (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 152, ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

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