По предварительным сведениям, одному из погибших накануне аварии исполнилось 30 лет.

В Одессе иномарка врезалась в столб, два человека погибли на месте.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, 30 января в 00:51 в Службу спасения "101" поступило сообщение о ДТП по ул. Марсельской, на пересечении с ул. Семена Палия.

В результате аварии погибли два человека, и еще один человек пострадал. Была необходима помощь для извлечения пострадавшего человека и погибших из разбитого авто.

Сотрудники ГСЧС с помощью гидравлического инструмента изъяли тела двух погибших и деблокировали пострадавшего пассажира. Пострадавшего машиной скорой медицинской помощи доставили в больницу.

Читайте такжеВ Одесской области пьяный водитель спровоцировал ДТП с тремя авто, один человек погибВ социальных сетях очевидцы пишут, что автомобиль Nissan на большой скорости врезался в столб, от удара его разорвало на две части. У выжившего человека тяжелые травмы, в том числе – переломы.

Одному из погибших вчера исполнилось 30 лет.

Ранее стало известно, что в Одессе пассажирский автобус MAN столкнулся с четырьмя автомобилями и врезался в магазин. В результате ДТП в Одессе водитель автобуса погиб, есть пострадавшие.

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