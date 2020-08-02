По пути в Австралию разбился самолет с 500 килограммами кокаина на борту

Благодаря аварии полиции удалось раскрыть преступный синдикат в Мельбурне.

Небольшой самолет, на борту которого находилось более 500 килограмм кокаина, упал при попытке взлететь в Папуа-Новой Гвинее.

Самолет направлялся в Австралию. Об этом сообщает CNN.

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Разоблачение синдиката

Благодаря аварии полиции удалось раскрыть преступный синдикат в Мельбурне. Правоохранители заявили, что «жадность сыграла ключевую роль в деятельности синдиката», и добавили, что «возможно, именно вес кокаина повлиял на способность самолета взлететь».

В Австралии арестовали пять человек, подозреваемых в попытке транспортировки кокаина. Стоимость кокаина составляет примерно в 57 миллионов долларов США.

«Принимая во внимание действующие ограничения на поездки между штатами из-за COVID-19, попытка импортировать наркотики в Австралию показывает, насколько жадной может быть организованная преступность», — заявил заместитель комиссара Ян Маккартни.

Хронология событий

20 февраля 2020 года в Панаме обнаружили подводную лодку с пятью тоннами кокаина на борту.

2 марта 2020 года в порту под Одессой перехватили 30 килограммов элитного кокаина из Латинской Америки.

5 мая 2020 года в морском порту «Южный» (Одесская обл.) было задержано более 53 кг кокаина. Кокаин был расфасован в 45 брикетов. Каждый брикет обернут в свинцовую упаковку, чтобы уменьшить вероятность обнаружения наркотика с помощью сканеров или служебных собак.

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