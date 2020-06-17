Авиакатастрофа в Одессе: стали известны новые подробности трагедии
Самолет «Дельфин», принадлежащий Одесскому авиационному заводу, во время крушения проходил сертификационные испытания.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Олег Бех, отметив, что возраст потерпевшего крушение самолета - 8 лет.
«На данный момент известно, что самолет проходил сертификационные испытания», - сказал Бех. По его данным, один из заправочных баков был пустой, второй - полупустой.
Экипажу был выдан план полета, в котором четко обозначена цель вылета, маршрут и пр. Предполагалось, что длительность сертификационного полета составит 40-60 минут, но крушение произошло примерно через 20 минут после взлета.
«Сейчас необходимо уточнить причину ЧП. Версий несколько, в том числе о том, что пилоту стало плохо, когда он был за штурвалом. До завтра будет проводиться осмотр места происшествия. В связи с этим мы обеспечим охрану места происшествия», - сказал Бех.
По его словам, решается вопрос о создании комиссии, которая сделает выводы о техническом состоянии самолета. По их результатам и выводам судебно-медицинской экспертизы о причине смерти пилотов будет принято решение об окончательной правовой квалификации события.
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Как сообщила главный инженер государственного предприятия «Одесский авиационный завод» Ольга Никифоренко, командир самолета Олег Синица - очень опытный пилот, который неоднократно совершал полеты, в том числе международные. Погибшим пилотам было 65 и 66 лет.
По словам Никифоренко, перед вылетом самолет прошел соответствующую проверку и замечаний к его техническому состоянию не было.
Как уточнили в полиции, устанавливаются причины и обстоятельства падения самолета. Предварительно событие квалифицировано по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.
Предполагается, что будет открыто еще одно дело - по ст. 115 (умышленное убийство с пометкой «несчастный случай») УКУ.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 июня, в Одессе недалеко от торгового центра «Метро» потерпел крушение легкомоторный самолет. Погиб экипаж из двух человек: командир умер на месте происшествия, второй пилот - в реанимации.
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