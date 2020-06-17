Авиакатастрофа в Одессе: стали известны новые подробности трагедии

По одной из версий, находившемуся за штурвалом пилоту стало плохо

Самолет «Дельфин», принадлежащий Одесскому авиационному заводу, во время крушения проходил сертификационные испытания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Олег Бех, отметив, что возраст потерпевшего крушение самолета - 8 лет.

«На данный момент известно, что самолет проходил сертификационные испытания», - сказал Бех. По его данным, один из заправочных баков был пустой, второй - полупустой.

Экипажу был выдан план полета, в котором четко обозначена цель вылета, маршрут и пр. Предполагалось, что длительность сертификационного полета составит 40-60 минут, но крушение произошло примерно через 20 минут после взлета.

«Сейчас необходимо уточнить причину ЧП. Версий несколько, в том числе о том, что пилоту стало плохо, когда он был за штурвалом. До завтра будет проводиться осмотр места происшествия. В связи с этим мы обеспечим охрану места происшествия», - сказал Бех.

По его словам, решается вопрос о создании комиссии, которая сделает выводы о техническом состоянии самолета. По их результатам и выводам судебно-медицинской экспертизы о причине смерти пилотов будет принято решение об окончательной правовой квалификации события.

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Как сообщила главный инженер государственного предприятия «Одесский авиационный завод» Ольга Никифоренко, командир самолета Олег Синица - очень опытный пилот, который неоднократно совершал полеты, в том числе международные. Погибшим пилотам было 65 и 66 лет.

По словам Никифоренко, перед вылетом самолет прошел соответствующую проверку и замечаний к его техническому состоянию не было.

Как уточнили в полиции, устанавливаются причины и обстоятельства падения самолета. Предварительно событие квалифицировано по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Предполагается, что будет открыто еще одно дело - по ст. 115 (умышленное убийство с пометкой «несчастный случай») УКУ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 июня, в Одессе недалеко от торгового центра «Метро» потерпел крушение легкомоторный самолет. Погиб экипаж из двух человек: командир умер на месте происшествия, второй пилот - в реанимации.

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