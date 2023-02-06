Сейчас следствие ждет результатов технической экспертизы.

В Министерстве внутренних дел рассказали, когда будут известны причины падения вертолета в Броварах Киевской области, в результате которого погибло, в частности, высшее руководство МВД.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время телемарафона рассказал и. о. министра внутренних дел Игорь Клименко. Он подчеркнул, что сейчас следствие ждет результатов технической экспертизы.

"Мы заинтересованы как можно быстрее получить результаты и выводы следствия", – добавил Клименко.

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По его словам, сейчас работает объединенная группа следователей, и в ближайшее время они смогут проинформировать общество о результатах.

"О том, что произошло на борту или у, можно будет говорить тогда, когда будут расшифрованы бортовые самописцы. Результаты расследования будут известны через месяц-два", – объяснил Клименко.

Трагедия в Броварах

18 января 2023 года в Броварах Киевской области разбился вертолет ГСЧС. На борту, в частности, было руководство МВД: министр внутренних дел Денис Монастырский, а также его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович. Никто не выжил.

После завершения поисковых работ в ГСЧС заявили, что всего погибло 14 человек, из них 1 ребенок.

В субботу, 21 января 2023-го года, в Киеве попрощались с главой МВД Денисом Монастырским и другими погибшими в авиакатастрофе в Броварах работниками министерства. В тот же день в Нежине простились со служащими специального авиационного отряда ГСЧС Украины, которые погибли в катастрофе.

1 февраля и. о. главы МВД Игорь Клименко сообщил, что результаты экспертизы по трагедии в Броварах еще не передали правоохранительным органам. При этом следователи прорабатывают все возможные версии авиакатастрофы, в которой погибло руководство МВД Украины.

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