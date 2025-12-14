Атака на Запорожскую область продолжается.

Российские оккупанты нанесли удар по супермаркету АТБ в одном из районов Запорожья. Ранения получили по меньшей мере 6 человек, в том числе ребенок. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram.

"Шесть раненых, в том числе ребенок: среди людей, которым потребовалась медицинская помощь в результате вражеской атаки на Запорожье, есть ребенок и сотрудник ГСЧС. К врачам продолжают обращаться пострадавшие после атаки на торговый центр. Кроме того, бригады "скорой" направлены на места других попаданий", - написал он.

На опубликованных кадрах можно заметить значительные повреждения супермаркета АТБ. Федоров поделился, что помещения разрушены, а люди получают необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, глава Запорожской ОВА добавил, что атака на город продолжается. В другом районе города загорелись автомобили.

"На данный момент информации о пострадавших (после атаки на этот район города - УНИАН) не поступало. Атака продолжается. Оставайтесь в безопасных местах", - подчеркнул Федоров.

Также глава Запорожской ОВА сообщил, что в Запорожской области слышны взрывы.

Обстрелы Запорожья - важные новости

Напомним, что вечером в субботу, 22 ноября, россияне в очередной раз нанесли удары по Запорожью. В городе есть разрушения, пострадали люди. В результате этой атаки пострадали по меньшей мере пять человек.

Кроме того, 20 ноября оккупанты ударили по Запорожской области управляемыми авиационными бомбами. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие. Сообщалось о пяти жертвах. Еще три человека получили ранения.

