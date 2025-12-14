Это позволит РФ лучше преодолевать украинскую систему ПВО.

Россия планирует устанавливать радиоретрансляторы для "Шахедов" на территории Украины и это серьезная угроза для системы ПВО. Об этом в эфире "Radio NV" рассказал Игорь Романенко, основатель Благотворительного фонда "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ.

"Если у врага будут каналы связи, то каналы управления будут передавать необходимую информацию с точки зрения навигации. Это повысит эффективное применение оружия. Это оружие будет иметь возможности преодолеть лучше наши системы противоракетной обороны. Они таким образом будут повышать точность наведения и многое другое. Ведь связь и управление повышает эффективное применение вражеского оружия", - сказал Романенко.

Он отметил, что циничность этого подхода заключается в том, что РФ может привлекать стариков и молодежь.

"Будет заниматься ложью относительно того, что помогают информационно обеспечивать этих граждан, интернет проводить. Будут искать там, где никого нет, но нужно, чтобы было электричество. Враг будет использовать любые возможности для того, чтобы повышать эффективность. Сегодня на Киевщине выпал снег. Мы входим в реальную зиму с понижением температуры. Мы видим сосредоточение ударов врага. Впервые "Кинжалы" использовали по Одессе, например", - добавил Романенко.

Российские "Шахеды": важные новости

Ранее планы оккупантов устанавливать радиоретрансляторы для Шахедовна территории Украины рассказал эксперт по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов. Он отметил, что речь пойдет об установке во дворе или доме небольшой коробки, которую нужно подключить к розетке и интернету.

Также ранее Бескрестнов рассказал, что россияне запускают некоторые "Шахэды" по кругу, чтобы использовать их как радиоретранслятор. По словам "Флеша", хоть такие БПЛА и кажутся "безобидной и глупой целью", но на самом деле их надо сбивать в первую очередь.

