Погибли пилот, бортовой механик и авиаинструктор

В Нежине сегодня попрощались со служащими Специального авиационного отряда ГСЧС Украины, которые погибли в авиакатастрофе в Броварах. Об этом сообщил Нежинский городской голова Александр Кодола.

По его словам, в Нежине состоялось прощание со спасателями Специального авиационного отряд ОРС ЦЗ ГСЧС Украины, которые погибли при исполнении служебных обязанностей в авиакатастрофе в Броварах: командиром воздушного судна – инструктор авиационной эскадрильи спецназначения Александром Василенко, пилотом Константином Коваленко и бортовым механиком Иваном Касьяновым.

Отдать последнюю дань погибшим членам экипажа пришли представители МВД, ГСЧС, Нежинской районной военной администрации, городской власти и личный состав авиационного отряда. Присутствующие почтили память погибших минутой молчания, возложили цветы и выразили соболезнования их родным.

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"Страшная трагедия унесла жизни настоящих профессионалов, патриотов, друзей и коллег. Дай Бог, нашей стране сил пройти через все испытания. Одержать победу в войне и помнить каждого, кого мы любили и кто стоял с нами рядом в это время", - отметил Александр Кодола.

Трагедия в Броварах

Как сообщал УНИАН, 18 января в Броварах на Киевщине упал вертолет ГСЧС. В настоящее время известно о 14 погибших лицах, в том числе представители оперативной группы МВД, в частности, руководство Министерства – министр Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович.

Следователи Службы безопасности начали досудебное расследование по факту падения вертолета. Правоохранители рассматривают несколько версий трагедии: нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета; умышленные действия по уничтожению транспортного средства. Сегодня, 21 января, в Киеве попрощались с руководством МВД, погибшим в авиакатастрофе в Броварах.

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