Российская оккупационная армия в ночь на 14 декабря снова атаковала Одесскую область. Известно о поражении объектов гражданской инфраструктуры, в частности энергетики.

Массированная атака по Одесской области

Как сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер, этой ночью враг совершил очередную массированную атаку по территории Одесской области с применением ударных беспилотников. Зафиксированы повреждения объектов энергетической, транспортной, промышленной и гражданской инфраструктуры.

Информация о пострадавших не поступала. По словам чиновника, на местах работают все соответствующие службы. Для помощи населению развернуты "Пункты несокрушимости", критическая инфраструктура работает на генераторах.

"Делается все возможное для скорейшей ликвидации последствий очередной атаки", - написал Кипер.

Россия атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М" и дронами

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что в ночь на 14 декабря (с 19:00 субботы) агрессор атаковал Украину баллистической ракетой "Искандер-М", которую запустил из Ростовской области (РФ). Также противник запустил 138 ударных БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотники других типов с направлений: Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Шаталово (РФ), Гвардейское - АР Крым.

Отмечается, что около 85 дронов были "Шахедами". По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 110 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание ракеты и 10 ударных дронов на 6 локациях.

Россияне атаковали Одессу ракетами и дронами - что известно

Как писал УНИАН, ночью 13 декабря армия РФ атаковала Одессу ракетами и дронами. Из-за ударов в городе исчезло тепло, вода и свет, а также не работает городской электротранспорт.

По данным Воздушного командования "Юг", Россия атаковала Одессу и область ударными дронами, баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 и аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал". Всего в ночь на 13 декабря (с 19:00 12 декабря) противовоздушной обороной юга Украины сбито/подавлено 9 крылатых ракет "Калибр", 4 крылатые ракеты "Искандер-К" и 165 вражеских БпЛА различных типов, в частности Shahed, "Гербера" и других.

Кроме того, в течение ночи противник атаковал Одесскую область пятью баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 и двумя аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал".

