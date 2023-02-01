Игорь Клименко отметил, что техническая экспертиза занимает время.

Результаты экспертизы по трагедии в Броварах еще не передали правоохранительным органам. При этом следователи прорабатывают все возможные версии авиакатастрофы, в которой погибло руководство МВД Украины.

Исполняющий обязанности министра внутренних дел Игорь Клименко отметил, что следователи еще ждут результаты технических экспертиз, потому что на них нужно больше времени.

"Пока не будет экспертиз, говорить о какой-то версии преждевременно", - подытожил Клименко.

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Трагедия в Броварах - что известно

18 января в Броварах на территории детского сада упал вертолет. В результате инцидента погибли 14 человек, в том числе и одного ребенка

Отмечается, что на борту вертолета находилось руководство МВД - Денис Монастырский, первый заместитель главы МВД Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович, помощники и члены экипажа. В Броварах на три дня объявили траур из-за трагедии.

21 января в Украинском доме в столице попрощались с Монастырским и другими погибшими в авиакатастрофе работниками министерства. В этот же день в Броварах попрощались с маленькой Миланой и ее мамой Еленой Пономаренко.

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