Приоритетными на сегодня являются версии ошибки пилота и технической неисправности вертолета.

За неделю-другую будет расшифрован "черный ящик" с вертолета ГСЧС, который 18 января упал на территорию детского сада в Броварах Киевской области. Об этом сообщил председатель парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас в эфире национального телемарафона.

По его словам, это позволит определить наиболее приоритетную версию трагедии.

"Мы понимаем, что во время таких событий очень важна информация из "черных ящиков". Я знаю, что наши правоохранители уже работают вместе с французскими коллегами. Я надеюсь, примерно за неделю, максимум – два все же будет расшифрован "черный ящик", и после того мы сможем более детально ознакомиться с наиболее приоритетной версией", - сказал Ионушас.

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По словам депутата, приоритетными являются версии ошибки пилота и технической неисправности вертолета. При этом не отвергается версия диверсии, но она не является одной с приоритетных.

"Мы договорились, что мы поставим на особый контроль комитета вопрос технической исправности других вертолетов. И вы знаете, что правоохранители уже сделали определенные процессуальные действия, обыски относительно отработки этой версии, они движутся по контрактам, на основании которых была осуществлена покупка этих вертолетов", - отметил депутат.

Авиакатастрофа в Броварах: что известно

18 января в Броварах неподалеку детского сада упал вертолет, на борту которого находилось руководство МВД Украины.

Все, кто находился на борту, погибли. Среди них министр Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович.

Также в результате авиакатастрофы погибли люди на земле, среди которых девочка 2017 года рождения. Всего на месте падения было обнаружено 14 погибших.

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