На момент аварии под землей находилось 26 человек, 22 из которых подняли на поверхность.

На шахте им. Скочинского в Донецке произошел пожар. В результате ЧП пострадали три человека, еще четверо пропали без вести.

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Об этом сообщает "МЧС ДНР".

Как сообщается, на момент аварии в шахте находилось 26 человек, 22 из них подняли на поверхность. Судьба четырех горняков остается неизвестной.

Как сообщается, также пострадало три "респираторщика". С ушибами и гематомами они самостоятельно поднялись на поверхность.

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Автор: УНИАН