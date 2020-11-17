На шахте в Донецке произошла авария / Иллюстрация REUTERS
На шахте им. Скочинского в Донецке произошел пожар. В результате ЧП пострадали три человека, еще четверо пропали без вести.
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Об этом сообщает "МЧС ДНР".
Как сообщается, на момент аварии в шахте находилось 26 человек, 22 из них подняли на поверхность. Судьба четырех горняков остается неизвестной.
Как сообщается, также пострадало три "респираторщика". С ушибами и гематомами они самостоятельно поднялись на поверхность.
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