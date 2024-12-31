Водитель одной из маршруток госпитализирован, пассажиры не травмировались.

В Херсоне российские оккупанты атаковали с дронов два маршрутных такси, один из водителей госпитализирован. Об этом сообщил глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

"Сегодня, предновогодним утром, захватчики с беспилотников атаковали в прибрежной зоне центральной части города сразу два маршрутных автобуса. У одного из водителей - акубаротравма. Пассажиры, к счастью, не травмировались. Поврежден транспорт", - рассказал он.

По данным главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина, в момент вражеского удара в салоне одного из транспортных средств находились четыре человека.

"В результате сброса взрывчатки с БпЛА 39-летний водитель получил взрывную травму и контузию. Сейчас он находится в больнице", - рассказал чиновник.

Прокудин обнародовал видео с маршрутным такси, которое попало под удар российского дрона. Видно, что микроавтобус значительно поврежден - стекла выбиты, в крыше - большое сквозное отверстие, сиденья и салон посечены обломками. По словам местных жителей, водителя забрала скорая помощь, в маршрутке было еще трое пассажиров.

Атаки российских дронов на маршрутки в Херсоне

1 декабря российские военные сбросили в Днепровском районе Херсона взрывчатку на маршрутное такси, погибли три человека, более десяти получили ранения.

30 ноября российские военные также атаковали дроном маршрутку в Днепровском районе города. Из-за взрыва пострадали четыре человека. Взрывные травмы и осколочное ранение живота получили женщины 35, 52 и 62 лет, ранение голени получил 59-летний мужчина. Впоследствии начальник Херсонской МВА Роман Мрочко рассказал, что пострадали в результате сброса врагом взрывчатки еще двое мужчин 52 и 49 лет. Также получил ранения 73-летний мужчина.

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