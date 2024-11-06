Постоянные атаки вражеских беспилотников со взрывчаткой затрудняют перемещение людей по городу.

Российские военные постоянно атакуют беспилотниками мирных жителей Херсона, которые из-за этого вида террора стараются лишний раз не передвигаться по городу. Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal, которое пообщалось с горожанами.

Так, 38-летняя продавщица продуктового магазина в Херсоне Ольга Чернышева рассказала, что старается больше находиться дома, ведь уже дважды попадала под атаку вражеских беспилотников. Во время первого случая женщина была на улице. Услышав жужжание FPV-дрона, она успела забежать в свой дом, а граната попала в ее авто. Ольга получила незначительные травмы. Уже через несколько недель женщина вынуждена была прятаться под деревом, чтобы ее не заметил беспилотник. А в конце октября она наблюдала из окна своего дома, как дрон сбросил гранату на припаркованный рядом автомобиль.

Издание отмечает, что до полномасштабного вторжения РФ население Херсона составляло почти 270 тысяч жителей, сейчас его осталось менее четверти. По данным местных властей, с начала июля в городе было совершено более 7 тысяч атак беспилотников, в результате чего были ранены почти 600 мирных жителей, 50 погибли.

Видео дня

WSJ отмечает, что атаки беспилотников на горожан свидетельствуют о намерении россиян их убить, хотя Москва постоянно заявляет о том, что ее цели являются военными. Некоторые жители Херсона предполагают, что враг может использовать людей в качестве мишеней для тренировок пилотов беспилотников.

На видео, опубликованных в российских пабликах, видно, как дроны следят за пешеходами в течение нескольких кварталов, прежде чем сбросить на них гранаты. Ролики с российскими дронами с боеприпасами, которые летают возле жилых домов, публикуют и украинцы.

Эти атаки изменили жизнь херсонцев. Они боятся лишний раз выходить на улицу, стараются стоять под деревьями, не ездить на автомобиле, а ходить пешком, ведь при появлении дрона можно быстрее спрятаться в укрытие.

Представитель ГСЧС Владимир Циктор подтверждает, что людям стало труднее передвигаться по городу. Вражеские беспилотники также атакуют автомобили спасателей. Он рассказал, что недавно дрон врезался в крышу здания, которую после артиллерийского удара ремонтировали сотрудники ГСЧС. Один из них в результате падения повредил позвоночник, другой - получил осколочные ранения.

Для борьбы с вражескими беспилотниками по городу ездят автомобили с антидроновими системами. Однако власти призывают горожан к эвакуации, ведь безопасность в таких условиях гарантировать трудно.

Последние вражеские атаки на Херсонскую область

Российская армия периодически атакует Херсон и область. Так, в результате обстрела 29 октября погибли два человека - 62-летний мужчина и 66-летняя женщина. Еще около десяти человек были ранены.

2 ноября российская армия из артиллерии обстреляла поселок Зеленовка Херсонской области, погибла женщина, среди раненых - трое детей.

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