Всех пострадавших доставили в больницу для оказания медицинской помощи

Утром 30 ноября российские военные атаковали дроном маршрутку в Днепровском районе Херсона, из-за взрыва пострадали четыре человека. Об этом сообщает Херсонская ОГА в Telegram.

"Враг сбросил взрывчатку на маршрутку в Днепровском районе. Пострадали 4 человека. Взрывные травмы и осколочное ранение живота получили женщины 35, 52 и 62 (лет - УНИАН). Также ранение голени получил 59-летний мужчина", - говорится в сообщении.

Всех пострадавших доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

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Война в Украине - последние новости

Начались тысяча одиннадцатые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что только за минувшие сутки было ликвидировано 1 740 российских оккупантов.

30 ноября мониторинговый проект DeepState сообщил, что российские оккупанты захватили населенные пункты Желтое, Пустынка и Раздольное Донецкой области. Также враг продвинулся возле Ильинки, Новодонецкого, Трудового, Пушкино и в Курахово. За сутки тогда на фронте произошло более 170 боевых столкновений, ситуация напряженная на трех направлениях.

Народный депутат, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко прокомментировал угрозу прорыва российских войск в Днепропетровскую область и риск их наступления на Запорожье.

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