Общественный транспорт атакован в Днепровском районе.

Сегодня, 1 декабря, российские военные сбросили в Херсоне взрывчатку на маршрутное такси, погибли по меньшей мере три человека, многие получили ранения. Как сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, российские оккупанты атаковали с БПЛА общественный транспорт около 8:15.

"Ужасное утро для Херсона... Предварительно, очередной террористический удар врага унес жизни трех мирных жителей... Еще семерых пострадавших доставили в больницу. Медики их дообследуют и оказывают всю необходимую помощь", - подчеркнул Прокудин.

По данным главы Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко, утром враг цинично ударил с беспилотника по маршрутному такси в Днепровском районе города.

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Также, по его словам, вчера в результате обстрелов Херсонской городской территориальной общины со стороны российских оккупационных войск 2 человека погибли, 13 - получили ранения.

Впоследствии в Херсонской ОГА уточнили, что стало известно о еще одном человеке, который пострадал в результате сброса взрывчатки на маршрутное такси, - с минно-взрывной травмой и переломом голени в больницу доставили 70-летнюю женщину.

Новости Херсона

Напомним, утром 30 ноября российские военные атаковали дроном маршрутку в Днепровском районе Херсона. Сразу сообщалось, что из-за взрыва пострадали четыре человека. Взрывные травмы и осколочное ранение живота получили женщины 35, 52 и 62 лет, ранение голени получил 59-летний мужчина. Впоследствии начальник Херсонской МВА Роман Мрочко рассказал, что пострадали в результате сброса врагом взрывчатки еще двое мужчин 52 и 49 лет. Также получил ранения 73-летний мужчина. У него - минно-взрывная травма, осколочные ранения ноги и травматическая ампутация голени.

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