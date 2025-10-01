В Днепре завершилась спасательная операция на месте вчерашнего вражеского удара, известно об одном погибшем человеке и 31 пострадавшем. Об этом в эфире телемарафона сообщил заместитель Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко.
По его словам, среди пострадавших - трое несовершеннолетних. Это 10-летний мальчик, 17-летний парень и 17-летняя девушка.
Он отметил, что у пострадавших - рваные и осколочные раны, ушибы, есть люди с ожогами и те, которые отравились продуктами горения.
"12 пострадавших остаются в больницах, состояние пациентов - средней тяжести, им оказывают всю необходимую помощь", - подчеркнул он.
По информации Гайваненко, спасатели завершили все работы на месте атаки. В частности, в Днепре были повреждены офисные здания, около 20 домов, медицинские и учебные заведения.
Он также рассказал, что взрывной волной повреждены фасад, входные двери и 60 окон Днепровского художественного музея. Чиновник отметил, что в момент атаки сотрудники заведения были в укрытии, поэтому нет раненых, произведения искусства уцелели.
"Это абсолютно циничный удар по гражданской инфраструктуре в разгар дня, чтобы нанести как можно больший вред", - сказал он.
Атака беспилотников на Днепр
Днем 30 сентября российские военные атаковали беспилотниками Днепр. В городе возникли пожары и повреждены здания, в частности, медцентра и детской стоматологии. По состоянию на утро 1 октября было известно об одном погибшем мужчине и 31 пострадавшем человеке.