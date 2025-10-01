В городе повреждены офисные здания, около 20 домов, медицинские, учебные заведения и помещение художественного музея.

В Днепре завершилась спасательная операция на месте вчерашнего вражеского удара, известно об одном погибшем человеке и 31 пострадавшем. Об этом в эфире телемарафона сообщил заместитель Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко.

По его словам, среди пострадавших - трое несовершеннолетних. Это 10-летний мальчик, 17-летний парень и 17-летняя девушка.

Он отметил, что у пострадавших - рваные и осколочные раны, ушибы, есть люди с ожогами и те, которые отравились продуктами горения.

Видео дня

"12 пострадавших остаются в больницах, состояние пациентов - средней тяжести, им оказывают всю необходимую помощь", - подчеркнул он.

По информации Гайваненко, спасатели завершили все работы на месте атаки. В частности, в Днепре были повреждены офисные здания, около 20 домов, медицинские и учебные заведения.

Он также рассказал, что взрывной волной повреждены фасад, входные двери и 60 окон Днепровского художественного музея. Чиновник отметил, что в момент атаки сотрудники заведения были в укрытии, поэтому нет раненых, произведения искусства уцелели.

"Это абсолютно циничный удар по гражданской инфраструктуре в разгар дня, чтобы нанести как можно больший вред", - сказал он.

Атака беспилотников на Днепр

Днем 30 сентября российские военные атаковали беспилотниками Днепр. В городе возникли пожары и повреждены здания, в частности, медцентра и детской стоматологии. По состоянию на утро 1 октября было известно об одном погибшем мужчине и 31 пострадавшем человеке.

Вас также могут заинтересовать новости: