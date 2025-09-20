Россия в ходе массированной воздушной атаки ударила ракетой по житловому многоэтажному дому в Днепре, заявил мэр города Борис Филатов в Telegram.
"Подробности [стоит ожидать] от военной администрации", - добавил он.
По данным главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, оккупанты били по области, используя ударные БПЛА и ракеты.
"В результате вражеского террора, по предварительным данным, погиб один человек. Соболезнования родным. Ещё тринадцать пострадали. Большинство пострадавших госпитализированы в состоянии средней тяжести. Один мужчина — в тяжёлом состоянии", - добавил он в Telegram.
Также, по его словам, кроме многоэтажки пострадали частные дома, гаражи и хозяйственные постройки. Есть разрушения на территории предприятий.
Новость дополняется...
Война в Украине - последние новости
