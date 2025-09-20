Уже известно, что не обошлось без жертв среди мирных граждан.

Россия в ходе массированной воздушной атаки ударила ракетой по житловому многоэтажному дому в Днепре, заявил мэр города Борис Филатов в Telegram.

"Подробности [стоит ожидать] от военной администрации", - добавил он.

По данным главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, оккупанты били по области, используя ударные БПЛА и ракеты.

"В результате вражеского террора, по предварительным данным, погиб один человек. Соболезнования родным. Ещё тринадцать пострадали. Большинство пострадавших госпитализированы в состоянии средней тяжести. Один мужчина — в тяжёлом состоянии", - добавил он в Telegram.

Также, по его словам, кроме многоэтажки пострадали частные дома, гаражи и хозяйственные постройки. Есть разрушения на территории предприятий.

