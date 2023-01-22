В ходе операции были уничтожены около 30 боевиков.

Армия Соединенных Штатов Америки нанесла удар по группе боевиков в Сомали. В результате операции были уничтожены около 30 членов исламистской группировки "Аль-Шабааб".

Как сообщает Reuters, американские военные назвали операцию коллективным ударом в целях самообороны. Она состоялась в пятницу примерно в 260 километрах к северу от столицы Могадишо. Там национальные силы Сомали были атакованы более 100 боевиками "Аль-Шабааб".

По данного африканского командования США, военного подразделения американского правительства на континенте, в ходе операции были уничтожены три автомобиля. Мирные жители не пострадали.

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В то же время сомалийское правительсво сообщило, что боевики "Аль-Шабааб" штурмовали сомалийскую военную базу в Галкаде в пятницу. В ходе атаки были убиты по меньшей мере семь солдат. Боевики взорвали заминированные автомобили и вели огонь из оружия.

Ситуация в Сомали

Сомали признали одной из самых опасных стран мира в 2022 году по версии Global Risk Assessment.

Кроме того, ранее Организация Объединенных Наций заявила о том, что в Сомали уже наблюдаются "конкретные признаки" того, что голод в южной части залива наступит уже в конце 2022 года.

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