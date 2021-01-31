Ответственность за взрыв взяла на себя группировка исламистов Аш-Шабаб.

Сегодня, 31 января, в столице Сомали Могадишо произошел мощный взрыв, который устроил террорист-смертник.

Читайте такжеВ центре Багдада произошел двойной теракт: десятки погибших (видео, фоторепортаж)Об этом сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что возле контрольно-пропускного пункта в Могадишо взорвался автомобиль. Затем произошла стрельба вокруг близлежащей гостиницы.

В полиции рассказали, что в результате нападения есть жертвы, но их точное количество пока неизвестно.

Ответственность за взрыв взяла на себя группировка исламистов Аш-Шабаб.

По сообщениям СМИ, в отеле, на который напали боевики, проживали и проводили собрания представители оппозиции, поддерживаемые миротворческие силы организации Объединенных наций и Африканского союза.

Что этому предшествовало

В конце ноября прошлого года в столице Сомали Могадишо террорист-смертник подорвал себя в центральной части города, в результате чего погибли люди.

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Автор: УНИАН