Глава ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс цинично указал, что Украина "забрала" себе все внимание, из-за чего страдают другие страны.

Организация Объединенных Наций заявила о том, что "голод уже у дверей". В мире есть страна, которая уже в этом году останется без еды. В ООН также заявили, что голод "усугубляется последствиями войны в Украине".

Как сообщает Daily Mail, об этом заявил глава ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

Он утверждает, что в Сомали уже наблюдаются "конкретные признаки" того, что голод в южной части залива наступит уже в конце этого года. Гриффитс заявил журналистам, что он был "потрясен до глубины души" после визита в Сомали, во время которого он стал свидетелем "голодающих младенцев, слишком слабых, чтобы плакать".

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"Официальное объявление голода — редкость и предупреждение о том, что слишком мало помощи пришло слишком поздно. По меньшей мере 1 миллион человек в Сомали были перемещены из-за сильнейшей за последние десятилетия засухи, вызванной изменением климата, которое также затронуло более широкий Африканский Рог, включая Эфиопию и Кению", - сообщает издание.

Между тем в ООН отметили, что острую нехватку гуманитарной помощи в Сомали вызвало полномасштабное вторжение РФ в Украину. По мнению Гриффитса, ситуация в нашей стране стала "катастрофой" для Сомали, так как "международные доноры сосредоточили свое внимание на Европе". Помимо этого, 90% зерна для Сомали, которые раньше получала страна, были из Украины и РФ. Поэтому там "сильно пострадали от дефицита и резкого скачка цен на продовольствие".

"Украина заняла место в повествовании, — сказал Гриффитс.

Между тем, во Всемирной продовольственной программе ООН заявили, что официальное объявление голода в Сомали позволило бы получить нужное финансирование, однако к тому времени, как в стране объявят о нехватке еды, будет уже поздно.

Россия заблокировала украинское зерно: что известно о "зерновом коридоре"

22 июля 2022 года в Стамбуле было подписано соглашение о разблокировании украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" для вывоза на экспорт зерна и другой аграрной продукции. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.

1 августа в рамках реализации договоренностей из Одесского порта отправилось первое судно – RAZONI под флагом Сьерра-Леоне. Судно перевозило 26 тысяч тонн украинской кукурузы в ливанский порт Триполи.

5 августа из портов Большой Одессы отправился первый караван судов с украинским зерном. На борту трех балкеров NAVI STAR, ROJEN и POLARNET – 57 тысяч тонн украинской кукурузы, которая направляется к Турции, Великобритании и Ирландии. 9 августа из порта "Черноморск" вышло еще два судна с 70 тысяч тонн продовольствия.

По состоянию на 11 августа всего через гуманитарные морские коридоры удалось вывезти из Украины около 375 тысяч тонн зерна. 12 августа 2022 года из портов Украины все же вышли два судна с зерном.

12 августа также в порт "Южный" прибыло судно под погрузку зерном для Африки. По состоянию на 13 августа 16 судов с украинской агропродукцией были отправлены по зерновому коридору.

17 августа по зерновому коридору в Украину вышел рекордный караван из пяти судов. 26 августа президент Владимир Зеленский сообщил, что по "зерновому коридору" морем Украина экспортировала уже первый с начала войны миллион тонн агропродукции.

31 августа президент Владимир Зеленский сообщил, что уже более 1,5 млн тонн украинского продовольствия экспортируется морским путем.