Аналитики присвоили Украине "экстремальный" бордовый рейтинг опасности.

Украина, из-за развязанной Россией на ее территории войны, прогнозируемо попала в топ самых опасных стран мира в 2022 году по версии Global Risk Assessment.

Об этом свидетельствуют данные ежегодного рейтинга Global Guardian.

Так, аналитики присвоили Украине "экстремальный" бордовый рейтинг, который обычно получают страны, на территории которых происходят активные боевые действия или фиксируется неконтролируемо высокий уровень преступности. От посещения таких стран эксперты рекомендуют воздержаться. Год назад Украина имела средний уровень опасности.

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Помимо Украины, экстремальными признали такие страны, как Ливия, ЦАР, Йемен, Сомали, Буркина-Фасо, Сирия и Афганистан.

Кроме того, Украина дополнительно получила маркировку стран с "геополитическими рисками", на территории которых длятся холодные, теплые и горячие конфликты. Бизнесмены и путешественники, работающие в этих регионах, должны активно следить за политическими событиями, и быть готовыми к быстрой смене ситуации.

Примечательно, что страну-агрессора Россию, которая ежедневно территоризует гражданское население Украины, отнесли всего лишь к категории "оранжевых" стран со средним уравнем опасностию. Геополитических рисков составители рейтинга там почему-то тоже не увидели.

А вот самыми безопасными странами мира в 2022 году признали Новую Зеландию, Канаду, Японию, Южную Корею, Исландию, Гренландию, Ирландию, Данию, Норвегию, Португалию, Кипр, Германию, Люксембург, Швейцарию, Чехию, Венгрию, Словению, Хорватию, а также граничущие с Россией Польщу, Литву, Эстонию и Латвию.

Полномасштабное военное вторжение России в Украину

Рано утром 24 февраля 2022 году Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины, одновременно атаковав страну ракетами, авицией и наземными войсками сразу по нескольким направлениям, в том числе с территории Беларуси в направлении украинской столицы Киева.

Практически сразу большинство цивилизованных стран мира осудили развязанную Россией войну и ввели против страны-агрессора масштабные санкции.

К началу апреля 2022 года украинской армии удалось полностью оттеснить врага из Киевской, Житомирской, Черниговской и Сумской областей, а в начале сентября 2022 года началось украинской контрнаступление на востоке и юге Украины, в результате которого была практически полностью освобождена Харьковская область.

На середину октября 2022 года под российской оккупацией частично остаются Херсонская, Запорожская, Донецкая и Луганская области, а также отдельные приграничные населенные пункты Харьковщины.

Вместе с тем, Россия до сих пор продолжает терроризировать всю территорию Украины ракетами и дронами, убивая гражданское население и повреждая критическую инфраструктуру.

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