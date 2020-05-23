Под офисом "ОПЗЖ" задержаны 17 активистов, взрыва не было - полиция

Задержанные доставлены в Печерское управление полиции, пока с ними общаются правоохранители, их действиям будет дана соответствующая правовая квалификация.

В полиции Киева заявили о задержании 17 участников акции, проходившей под офисом партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", и опровергли факт взрыва, о котором ранее сообщил ряд СМИ и Telegram-каналов.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева.

"По предварительной информации, задержаны 17 человек. Факт взрыва мы опровергаем", - заявили в полиции, отметив, что активисты только жгли файеры и бросили несколько банок с краской на фасад здания.

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За нарушение общественного порядка задержанные были доставлены в Печерское управление полиции, пока с ними общаются правоохранители и их действиям будет дана соответствующая правовая квалификация.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 мая, в Telegram-канале партии "Национальный корпус" заявили о проведении акции протеста под офисом "ОПЗЖ". Участники акции держали плакаты с изображением российского президента Владимира Путина и лидера "ОПЗЖ" Виктора Медведчука с надписями "ОПЗЖ - пособие врага".

Кроме того, активисты краской на асфальте под офисом партии написали "ОПЗЖ = Россия", а затем зажгли файеры и бросили под здание несколько дымовых шашек, повлекших значительное задымление.

В "Нацкорпусе" сообщили, что подали заявление в Службу безопасности Украины с требованием открыть уголовное производство против руководителей "ОПЗЖ", а также в Минюст - с требованием обратиться в суд по факту совершения государственной измены.

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