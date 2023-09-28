Для грабежа украинцев под руководством криминальных авторитетов был создан колл-центр.

В Днепре правоохранители заблокировали работу мошеннического колл-центра - злоумышленники похищали деньги со счетов украинцев, работающих в Польше.

За информацией Государственного бюро расследований, организовали работу колл-центра местные криминальные авторитеты, а прикрывал их деятельность правоохранитель с руководящей должностью.

"Дельцы оборудовали офис в одной из обычных квартир в центре Днепра. Там была вся необходимая компьютерная техника. Для "операторов" колл-центра была создана методичка, в которой подробно расписано, как работать с клиентами", - говорится в сообщении.

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В частности, аферисты использовали номера телефонов польских операторов и IP-телефонию. Во время звонков они называли себя представителями польских банков и сообщали пострадавшим, что их банковская карта заблокирована. В ходе разговора работники колл-центра склоняли жертв к установке на телефоне специального приложения. Благодаря этому вирусному программному обеспечению злоумышленники получали дистанционный доступ к гаджетам и банковским счетам пострадавших.

Как сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре, через приложение мошенники узнавали информацию об остатке средств на банковском счете и соответствующий "BLIK-код", благодаря которому и осуществляли вывод денег на подконтрольные счета на территории Украины или криптокошельки.

Полученные средства они обналичивали с помощью обменных пунктов валют в Днепре и распределяли между собой.

По данным правоохранителей, таким образом с польских счетов украинских граждан украли по меньшей мере полмиллиона гривен. Сейчас устанавливается полный круг обманутых людей.

Во время спецоперации правоохранители провели 40 обысков, изъяли около 2 млн гривен наличных в разной валюте, машины премиум-класса, черновые записи, телефонную и компьютерную технику, банковские карты и сим-карты мобильных операторов.

Также задержаны 13 человек, в том числе два местных криминальных авторитета, которым сообщено о подозрении в создании, руководстве преступной организацией, а также участии в ней и мошенничестве.

Кроме того, решается вопрос сообщения о подозрении правоохранителю, который прикрывал деятельность преступной группы.

Использование платежной системы BLIK для выманивания денег

Ранее украинцев, находящихся в Польше, предупредили о распространенном способе мошенничества с помощью платежной системы BLIK.

Чтобы произвести платеж через этот механизм, нужно сгенерировать платежный код. Поэтому мошенники под разными предлогами пытаются обмануть жертву и заставить ее сгенерировать платежный код, то есть отдать деньги со счета.

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