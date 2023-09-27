Преступники используют популярную платежную систему ВLІК, чтобы выманивать деньги.

Польские активисты подготовили ряд просветительских материалов на украинском языке, в которых предупреждают о распространенных схемах мошенничества, угрожающих украинцам в Польше. Первый материал из этой серии опубликовал портал YAVP, ориентированный на украинцев в Польше.

Так, украинцев предостерегают от распространенного способа мошенничества с помощью платежного механизма ВLІК. Этот механизм является достаточно популярным в Польше, ведь позволяет быстро расплачиваться в обычных и онлайн-магазинах, в мобильных приложениях, вносить и снимать наличные через банкоматы, переводить деньги другим людям – и все это без использования физической банковской карты.

Методы мошенников

Чтобы произвести платеж через BLIK, нужно просто сгенерировать платежный код через эту систему. Поэтому мошенники под разными предлогами пытаются обмануть жертву и заставить ее сгенерировать платежный код, то есть отдать деньги со счета.

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Сами способы, которыми действуют мошенники - достаточно типичны и применяются во всем мире, в том числе и в Украине. Например, преступники связываются с жертвой через мессенджер или аккаунт в социальной сети и, притворяясь родственником или другом, просят срочно одолжить деньги. И если в случае с традиционными банковскими картами в таких случаях мошенники просят перевести деньги на определенную карту, то в случае с BLIK они просят создать код платежа и отправить его.

Так же мошенники могут выдавать себя за работников банков. "Легенда" обмана так же знакома украинцам: преступники уверяют жертву, что зафиксировали подозрительную активность на счете и им нужно подтвердить личность клиента, спрашивают о средствах на счете и тому подобное. Но вместо номера и пин-кода карты, в случае с BLIK от жертвы требуют передать BLIK-код, якобы чтобы обезопасить счет. На самом деле именно этот код позволит преступникам завладеть средствами жертвы.

Также есть более хитрые схемы, когда мошенники пытаются обчистить продавцов на маркетплейсе OLX. В таких случаях злоумышленник может заявить, что планирует приобрести выставленный на продажу товар через популярную в Польше курьерскую службу InPost, обещая заплатить авансом сразу.

Механизм обмана заключается в том, что мошенник присылает продавцу товара ссылку на фишинговый сайт, который имитирует собой сайт Іnроѕt. Не подозревая об обмане, жертва вводит там данные своей банковской карты, чтобы "покупатель" перевел на нее оплату. В следующем окне жертву просят ввести BLIK-код и подтвердить платеж.

Как уберечься от мошенничества

Чтобы не стать жертвой мошенничества с системой BLIK, стоит всегда быть настороже в тех случаях, когда кто-то просит вас создать BLIK-код.

Конечно, если вы рассчитываетесь в магазине за продукты – здесь все понятно. Но если у вас просят платежный код тогда, когда вы этого не планировали, стоит быть настороже.

Например, когда знакомый в мессенджере просит одолжить денег, стоит ему позвонить и убедиться, что деньги просит именно он, а не кто-то другой, кто им притворяется.

Также стоит быть максимально осмотрительным во время любых расчетов через интернет-сайты и мобильные приложения. Это касается как использования платежных кодов системы BLIK, так и обычных банковских карт.

Также не забудьте проверить сумму, которую вы собираетесь отправить в переводе через BLIK. Не переходите по ссылкам, которые вы получили из ненадежного источника. Перед входом на сайты, где планируете рассчитывать через BLIK, внимательно проверьте правильность веб-адреса, чтобы убедиться, что это настоящий сайт.

Другие виды мошенничества, которых стоит остерегаться

Как писал УНИАН, мошенничество на рынке труда является очень распространенным. Эксперты советуют тщательно проверять компанию-работодателя и не переводить средства за трудоустройство. Причем пострадать можно не только от классических мошенников, но и просто от недобросовестных, хотя и настоящих работодателей.

Также мы рассказывали, о распространенной схеме обмана клиентов в кафе, когда от них скрывают цены в меню, а потом выставляют огромные счета. Поскольку доказать в суде статью о мошенничестве в таких случаях будет сложно, стоит знать, как не попасть на крючок.

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