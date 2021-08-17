Для того, чтобы получить ребенка, "заказчик" должен был оплатить около 70 тысяч долларов и заключить фиктивный брак с украинкой. Затем псевдо супруги заказывали услугу суррогатного материнства.

Нацполиция разоблачила в Киеве схему торговли младенцами. "Стоимость" одного ребенка составляла 70 тысяч долларов.

Как сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко в Facebook, факт незаконной торговли новорожденными, замаскированную под суррогатное материнство, разоблачили в одной из специализированных клиник Киева. Оперативники документировали его более двух лет.

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Организатором был руководитель клиники, которому находили клиентов иностранцы. Для того, чтобы получить ребенка, "заказчик" должен был оплатить около 70 тысяч долларов и заключить фиктивный брак с украинкой. Затем псевдо супруги заказывали услугу суррогатного материнства.

В дальнейшем от детей "матери"-украинки отказывались и отцы вывозили их в одну из республик Восточной Азии.

"Нам удалось в процессе документирования изъять трех новорожденных и передать их соцслужбам. Но еще по меньшей мере 13 детей были проданы и вывезены из Украины", - сообщил Клименко.

"Убежден, что это не последняя такая группа, потому что украинское законодательство слишком лояльно в этом вопросе. Между суррогатным материнством и торговлей детьми очень тонкая грань. Мы ее видим и показываем всем. Однако нам очень нужна помощь законотворцев. Без усиленного нормативного урегулирования этого вопроса нам не удастся полностью прекратить процесс продажи украинских детей за границу", - добавил Клименко.

Торговля детьми в Украине: что известно

Автор: Виктория Гордиенко