В Киеве разоблачили масштабную схему продажи детей за границу под прикрытием суррогатного материнства (фото)

К организации схемы причастны руководители одной из столичных медицинских клиник, которая предоставляет услуги в сфере репродуктивной медицины, а также группа лиц, которая подыскивали в Украине женщин для оформления фиктивных браков с иностранцами и участия в программах суррогатного материнства.

Киевской местной прокуратурой №6 совместно с работниками Национальной полиции Украины в результате длительной спецоперации пресечена деятельность группы лиц, которые под прикрытием программы суррогатного материнства за денежное вознаграждение осуществляли перемещение новорожденных детей за границу.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

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Согласно материалам следствия, к организации схемы причастны руководители одной из столичных медицинских клиник, которая предоставляет услуги в сфере репродуктивной медицины, а также группа лиц, которые подыскивали в Украине женщин для оформления фиктивных браков с иностранцами и участия в программах суррогатного материнства.

Общий размер денежного вознаграждения, которое получали участники сделки, составлял около 50 тыс. долларов, из которых плата за организацию искусственного оплодотворения составляла 15 тыс. долларов, услуги за фиктивный брак с иностранцами от 1000 - 1500 долларов.

«24 апреля в рамках спецоперации по адресам проживания фигурантов, офисов, клиники и в автомобилях проведено 11 обысков, в ходе которых изъята медицинская документация, паспорта граждан Украины и заверенные копии паспортов граждан иностранных государств, доверенности на представление интересов, другие документы, денежные средства, ноутбуки, мобильные телефоны, черновые записи и флэш носители», - говорится в сообщении.

В ходе следственных действий также были установлены адреса квартир, где содержались новорожденные дети до решения вопроса об их перемещения через границу.

Так, в квартире хостельного типа на территории Соломенского района столицы правоохранители обнаружили 5 новорожденных детей от 2 до 6 недель, которые находились под наблюдением двух женщин и мужчины.

После оформления соответствующих актов работниками ювенальной превенции младенцев доставили в детские больницы города Киева.

«В настоящее время продолжается систематизация и анализ изъятой документации. Проводятся меры по проверке около 140 граждан иностранных государств на причастность к перемещению новорожденных детей за границу в нарушение действующего законодательства», - отметили в прокуратуре.