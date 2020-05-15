После скандала в медкомиссии Киева заговорили о законодательном урегулировании суррогатного материнства

Комиссия намерена заслушать отчет Департамента здравоохранения КГГА о суррогатном материнстве в столице.

Председатель медицинской комиссии Киева, депутат Киевсовета от ВО «Свобода» Олег Гелевей заявил о необходимости законодательного урегулирования вопроса суррогатного материнства в Украине.

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Об этом он сказал на пресс-конференции в УНИАН, комментируя разоблачение правоохранителями схемы по вывозу детей за границу под прикрытием суррогатного материнства, а также ситуацию с рожденными для иностранцев суррогатными матерями детьми, которые находятся в столичной гостинице «Венеция» и которых родители не могут вывезти из-за карантина в Украине.

«Однозначно, ситуация критическая... Разумеется, мы хотим выяснить все. Мы вызовем Департамент здравоохранения КГГА с отчетом о всех родильных домах Киева, чтобы они показали статистику суррогатных матерей на сегодняшний день и сколько родов произошло в Киеве, чтобы выяснить причастность медицинских учреждений Киева к этой ситуации и все ли там законно делается» - ответил он на вопрос о том, будет ли рассматривать комиссия эту ситуацию.

Гелевей подчеркнул, что вопрос суррогатного материнства в Украине не урегулирован никакими законодательными актами, и напомнил, что во многих странах суррогатное материнство запрещено.

Он отметил, что во времена, когда он был депутатом Верховной Рады, написал законопроект о суррогатном материнстве и согласовал его с представителями религиозных конфессий, однако парламент не успел его рассмотреть.

«Поэтому сейчас, пользуясь несовершенством и неурегулированностью нашего законодательства по этому поводу, некоторые дельцы наживаются на этом вопросе...», - подчеркнул председатель медицинской комиссии Киева.

По его мнению, урегулировать эту проблему можно, написав и приняв Кодекс законов Украины по охране здоровья, в который будет входить закон о суррогатном материнстве.

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Как сообщал УНИАН, 25 апреля в Киеве правоохранителями пресечена деятельность группы лиц, которые под прикрытием программы суррогатного материнства за денежное вознаграждение осуществляли перемещения новорожденных детей за границу.

Согласно материалам следствия, к организации схемы причастны руководители одной из столичных медицинских клиник, которая предоставляет услуги в сфере репродуктивной медицины, а также группа лиц, которіе подыскивали в Украине женщин для оформления фиктивных браков с иностранцами и участия в программах суррогатного материнства.

Общий размер денежного вознаграждения, которое получали участники аферы, составлял около 50 тыс. долларов, из которых плата за организацию искусственного оплодотворения - 15 тыс. долларов, услуги за фиктивный брак с иностранцами от 1000 - 1500 долларов.

Следствием установлены адреса квартир, где содержались новорожденные дети до решения вопроса об их перемещения через границу.

Так, в квартире хостельного типа на территории Соломенского района столицы правоохранители обнаружили 5 новорожденных детей от 2 до 6 недель, которые находились под наблюдением двух женщин и мужчины. Младенцев доставили в детские больницы города Киева.

Кроме того, несколько дней назад стало известно, что в столичной гостинице «Венеция» находятся 46 младенцев, рожденных суррогатными матерями в клинике «Биотех».

Родители всех детей - иностранные граждане, в частности, граждане США, Испании, Великобритании, Италии, Франции, Германии, Китая и других стран.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова 15 мая заявила, что пока претензий о нарушении законодательства к клинике нет.

Денисова также сообщила, что к ней обратились родители некоторых из новорожденных с просьбой о помощи с въездом в Украину, чтобы забрать детей, и выездом уже с младенцами.