В Днепре СБУ "накрыла" незаконную мастерскую по переделке оружия

Переделанные под стрельбу боевыми патронами пистолеты делец реализовывал клиентам, в частности представителям криминальных кругов по всей территории Украины.

Сотрудники СБУ совместно с полицией пресекли в Днепре деятельность незаконной мастерской по переработке оружия.

Об этом сообщается на сайте ведомства в Facebook.

Правоохранители установили, что местный житель организовал мастерскую в собственной квартире. Переделанные под стрельбу боевыми патронами пистолеты делец реализовывал клиентам, в частности представителям криминальных кругов по всей территории Украины. Заказчиков он подыскивал в Интернете, товар передавал почтовыми отправлениями и лично.

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Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника в областном центре при попытке реализации трех переделанных стартовых пистолетов, которые были обнаружены в его автомобиле.

При обыске по местам жительства дельца сотрудники СБ Украины изъяли пятьдесят один пистолет с явными признаками переделки для стрельбы боевыми патронами и оборудование для ремонта и переделки оружия.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.