В Китае на трассе перевернулся грузовик с газом: несколько автомобилей охватило огромное пламя (видео)
13:24, 13 февраля 2018Происшествия
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Два человека получили ожоги разной степени тяжести.
В Китае на трассе перевернулся грузовик с газом: несколько автомобилей охватило огромное пламя
В провинции Хэбэй на севере Китая на скоростном шоссе Пекин-Харбин перевернулся грузовик, перевозивший сжиженный природный газ.
Горючее вылилось из машины, в результате чего вспыхнул легковой автомобиль, который остановился рядом. Затем огонь перекинулся на другие автомобили и деревья на обочине, превратившись в ужасную пылающую стену.
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Как сообщают местные СМИ, в результате инцидента пострадало двое людей. Они получили ожоги различной степени тяжести. Сейчас пострадавшие доставлены в больницу. Также в результате инцидента сгорели три автомобиля. Автотрассу временно перекрыли.
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