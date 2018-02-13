В Китае на трассе перевернулся грузовик с газом: несколько автомобилей охватило огромное пламя (видео)

Два человека получили ожоги разной степени тяжести.

В провинции Хэбэй на севере Китая на скоростном шоссе Пекин-Харбин перевернулся грузовик, перевозивший сжиженный природный газ.

Горючее вылилось из машины, в результате чего вспыхнул легковой автомобиль, который остановился рядом. Затем огонь перекинулся на другие автомобили и деревья на обочине, превратившись в ужасную пылающую стену.

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Как сообщают местные СМИ, в результате инцидента пострадало двое людей. Они получили ожоги различной степени тяжести. Сейчас пострадавшие доставлены в больницу. Также в результате инцидента сгорели три автомобиля. Автотрассу временно перекрыли.