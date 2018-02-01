Ужасное ДТП в Киеве: водителя зажало внутри салона, авто разбросало на 60 метров (фото)
09:59, 01 февраля 2018Происшествия
2117 0
В результате аварии пострадали также водители второй легковушки и буса. Из-за ДТП образовалась пробка.
В Киеве на Броварском проспекте у метро "Черниговская" "Опель" JRC516 на высокой скорости вылетел на встречку в микроавтобус и "Альфа Ромео".
Автомобили разбросало на 60 метров друг от друга. Удар пришелся на сторону водителя "Опеля", пишет на своей странице в Facebook dtp.kiev.ua.
Читайте такжеВ полиции рассказали подробности масштабного утреннего ДТП в Киеве, в котором сгорели 4 автомобиля
На момент съемки он был в критическом состоянии, зажат внутри авто. Пострадавшего извлекли спасатели, он без сознания.
Как сообщал УНИАН, 28 января в Киеве в результате масштабного ДТП с последующим возгоранием повреждены 4 автомобиля, есть пострадавшие.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter