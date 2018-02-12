Выдворение Саакашвили: между сторонниками политика и пограничниками произошла стычка

Военнослужащие Госпогранслужбы совместно с представителями Миграционной службы и полиции довели до Саакашвили решение о его возвращении в страну предыдущего пребывания, во время этого произошла стычка со сторонниками опального политика.

Лидера "Руху новых сил" Михеила Саакашвили после задержания в Киеве выдворили из Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.

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"Однако во время выполнения процедуры на представителей правоохранительных органов набросились неизвестные из окружения Михаила Саакашвили. Пограничники вынуждены были защищаться и применили силовую поддержку", - рассказал он.

Как сообщили в ГПСУ, Саакашвили возвращен в Польшу, откуда он прибыл в нарушение украинского законодательства.

Как сообщал УНИАН, соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе написал в Facebook: "Михаила Саакашвили задержали в ресторане "Сулугуни" (переулок Музейный, 10): три буса "Фольксваген", номерные знаки АА (номер одного из них - АА0121СН). Все едем туда! ". Вместе с тем, Сакварелидзе не уточнил, представители какой правоохранительной структуры проводили задержание.

В Генеральной прокуратуре, Министерстве внутренних дел, Службе безопасности Украины и Управлении государственной охраны заявили, что не причастны к задержанию Саакашвили.

Пресс-секретарь ГПСУ Слободян на вопрос УНИАН, участвовали ли представители ведомства в задержании Саакашвили, ответил: "Пока не могу сказать. У меня нет информации". Впоследствии в партии "Движение новых сил" заявили, что их лидера задержали представители Госпогранслужбы и повезли в аэропорт.