Саакашвили вылетел в Польшу - СМИ

Политик улетел чартерным рейсом около 16:00 по киевскому времени.

Лидер "Руху новых сил" Михеил Саакашвили, задержанный накануне, вылетел в Польшу 12 февраля около 16:00.

Об этом сообщают источники ТСН.uа. По их данным, политик улетел чартерным рейсом около 16:00 по киевскому времени.

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Источники также сообщают, что это не депортация, а реадмиссия - возвращение нелегала в страну, откуда он нелегально прибыл.

Как сообщал УНИАН, соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе написал в Facebook: "Михаила Саакашвили задержали в ресторане "Сулугуни" (переулок Музейный, 10): три буса "Фольксваген", номерные знаки АА (номер одного из них - АА0121СН). Все едем туда!".

Вместе с тем, Сакварелидзе не уточнил, представители какой правоохранительной структуры проводили задержание.

В СБУ, Генпрокуратуре, МВД и УГО заявили, что к задержанию Саакашвили не имеют отношения.