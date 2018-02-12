Саакашвили вылетел в Польшу - СМИ

17:10, 12 февраля 2018
Политика
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Саакашвили вылетел с Украины, сообщают СМИ / фото УНИАН

Об этом сообщают источники ТСН.uа. По их данным, политик улетел чартерным рейсом около 16:00 по киевскому времени.

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Источники также сообщают, что это не депортация, а реадмиссия - возвращение нелегала в страну, откуда он нелегально прибыл.

Как сообщал УНИАН, соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе написал в Facebook: "Михаила Саакашвили задержали в ресторане "Сулугуни" (переулок Музейный, 10): три буса "Фольксваген", номерные знаки АА (номер одного из них - АА0121СН). Все едем туда!".

Вместе с тем, Сакварелидзе не уточнил, представители какой правоохранительной структуры проводили задержание.

В СБУ, Генпрокуратуре, МВД и УГО заявили, что к задержанию Саакашвили не имеют отношения.

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