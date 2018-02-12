Возле станции метро мужчина порезал двух киевлян (фото)

17:35, 12 февраля 2018
Происшествия
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Резня произошла возле станции столичного метро / фото kyiv.npu.gov.ua

Во время общения между мужчинами возник словесный конфликт, в разгаре которого злоумышленник ударил ножом оппонентов, передает пресс-служба полиции Киева.

Когда же один из потерпевших начал убегать, нападавший догнал его неподалеку от станции метро и продолжал бить руками и ногами.

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Эти противоправные действия заметил наряд патрульной полиции, который проезжал рядом, он задержал мужчину. Двух пострадавших с резаными ранениями госпитализировали в медучреждение.

С места происшествия полицейские изъяли нож, которым злоумышленник ранил мужчин. Фигуранта задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Установлено, что задержанный – 25-летний киевлянин, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Злоумышленнику грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.

фото kyiv.npu.gov.ua

Как сообщал УНИАН, в Киеве на остановке зарезали мужчину из-за очереди на маршрутку.

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Теги: #резня в Киеве#резня возле метро