Возле станции метро мужчина порезал двух киевлян (фото)

Во время выяснения отношений с незнакомцами 25-летний злоумышленник несколько раз ударил ножом потерпевших. По данному факту начато уголовное производство, правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.

Ночью 12 февраля на проспекте Голосеевском в столице двое нетрезвых мужчин, 1990 и 1976 годов рождения, общались на улице. В это время к ним подошел неизвестный, который у них попросил сигарету.

Во время общения между мужчинами возник словесный конфликт, в разгаре которого злоумышленник ударил ножом оппонентов, передает пресс-служба полиции Киева.

Когда же один из потерпевших начал убегать, нападавший догнал его неподалеку от станции метро и продолжал бить руками и ногами.

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Эти противоправные действия заметил наряд патрульной полиции, который проезжал рядом, он задержал мужчину. Двух пострадавших с резаными ранениями госпитализировали в медучреждение.

С места происшествия полицейские изъяли нож, которым злоумышленник ранил мужчин. Фигуранта задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Установлено, что задержанный – 25-летний киевлянин, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Злоумышленнику грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Как сообщал УНИАН, в Киеве на остановке зарезали мужчину из-за очереди на маршрутку.