"Торнадовцы" жестоко избили вандала, осквернившего Мемориал небесной сотни в Киеве (фото)

00:14, 06 февраля 2018
Происшествия
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Осенью Чеканов разбил Мемориал Небесной сотне / фото Facebook: Руслан Абальмаз

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Об этом сообщил командир батальона "Торнадо" Руслан Абальмаз на своей странице в Facebook.

"Сегодня, 5 февраля, в 12 часов дня получил свободу сепаратист, который 4 месяца назад разбил Мемориал Небесной Сотни, расположенный на аллее Героев Небесной Сотни", – заявил он.

Абальмаз отметил, что Мемориал Небесной Сотни для "Торнадо" является "честью и памятью о каждом сыне, который сложил свою голову за Украину".

Чеканова приговорили к 4 месяцам ареста / фото Facebook: Руслан Абальмаз

"Мы бойцы "Торнадо" хотим сказать, что пока бьются наши сердца, каждый, кто подымит руку на символы нашей Свободы, лишится её и будет наказан", - говорится в сообщении.

"Знайте все, где бы не было "Торнадо", мы продолжаем служить справедливости и народу Украины! Наши слова не расходятся с делами", - добавил Абальмаз и опубликовал соответствующие фото.

Как сообщал ранее УНИАН, житель Севастополя, гражданин Украины Юрий Чеканов, который разбил памятную плиту с именами Героев Небесной сотни в одноименном сквере в центре Киева, решением Печерского суда Киева приговорен к 4 месяцам ареста.

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