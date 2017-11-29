Разрушившего мемориал Героям Небесной сотни в Киеве приговорили к 4 месяцам ареста

Житель Севастополя, гражданин Украины Юрий Чеканов, который разбил памятную плиту с именами Героев Небесной сотни в одноименном сквере в центре Киева, приговором Печерского суда Киева приговорен к 4 месяцам ареста.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Печерского райсуда Киева.

Суд назначил ему 4 месяца ареста, которые он будет отбывать в соответствующем учреждении исполнения наказаний.

Решение было принято судьей Печерского суда Олегом Белоцерковцем 23 ноября. У осужденного есть 30 дней для обжалования этого решения в апелляционной инстанции.

Как сообщал УНИАН, Чеканову, который 5 октября разрушил памятную доску героям Небесной сотни, Печерский суд 6 октября избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с возможностью внесения залога в размере 320 тыс. грн.

После завершения судебного заседания Чеканова доставили в следственный изолятор.