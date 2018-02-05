Куски бетона и паника в соцсетях: "Киевавтодор" объяснил, что произошло с Воздухофлотским мостом (фото)
В "Киевавтодоре" ответили на появление в СМИ информации о проблемах с техническим состоянием Воздухофлотского путепровода.
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В пресс-службе коммунальной корпорации подчеркнули, что на протяжении последних трех суток в ночной период специалистами на Воздухофлотском путепроводе выполнялись работы по превентивному скалыванию бетона на элементах путепровода.
"На тиражируемых в СМИ фото изображены снятые рабочими куски бетона. Указанные работы являются плановыми и будут продолжаться еще в течение нескольких ночей", - заверили в "Киевавтодоре".
Ранее в соцмержах сообщили, что в Киеве от конструкций Воздухофлотского моста отламываются большие куски бетона и падают прямо на тротуар.