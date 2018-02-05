В Киеве куски бетона отваливаются от моста и падают прямо на тротуар (фото)
10:33, 05 февраля 2018Общество
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Куски бетона отламываются от конструкций Воздухофлотского моста.
Воздухофлотский мост в Киеве / Дмитрий Макогон Facebook
В Киеве от конструкций Воздухофлотского моста отламываются большие куски бетона и падают прямо на тротуар.
Об этом сообщил местный житель Дмитрий Макогон на странице в Facebook.
"Большие куски бетона отламываются от конструкций Воздухофлотского моста и падают на тротуар. Будьте осторожны", - пишет Дмитрий.
Воздухофлотский мост в Киеве / Дмитрий Макогон Facebook
В комментариях пользователи также сообщили, что в пятницу этот участок перекрывали и рабочие в спецовках его обследовали.
Как сообщал УНИАН, ранее "Укравтодор" назвал дороги, которые отремонтируют в этом году.
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