В Киеве куски бетона отваливаются от моста и падают прямо на тротуар (фото)

10:33, 05 февраля 2018
Общество
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Дмитрий Макогон Facebook

Об этом сообщил местный житель Дмитрий Макогон на странице в Facebook.

"Большие куски бетона отламываются от конструкций Воздухофлотского моста и падают на тротуар. Будьте осторожны", - пишет Дмитрий.

Дмитрий Макогон Facebook

В комментариях пользователи также сообщили, что в пятницу этот участок перекрывали и рабочие в спецовках его обследовали.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укравтодор" назвал дороги, которые отремонтируют в этом году.

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Теги: #бетон падает на тротуар#отваливается мост в Киеве