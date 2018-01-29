В Сумской области во время охоты застрелен замглавы РГА: журналист раскрыл первые подробности

Журналист Речинский рассказал, кто был на охоте вместе с погибшим замглавы РГА.

В воскресенье, 28 января, в Сумской области во время охоты застрелили зампредседателя Лебединской районной государственной администрации Ивана Легкого.

Подозреваемый в убийстве – частный предприниматель Сергей Коваленко, пишет на своей странице в Facebook журналист Станислав Речинский.

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По его словам, всего на охоте вместе с егерем было 9 человек, охотились на кабана.

"Подозреваемый стрелял вдоль номеров, что является грубейшим нарушением правил охоты. А еще более диким является то, что стрелял он картечью. Что строжайше запрещено на всей территории Украины. Плюс, сейчас не сезон охоты на кабана. Ну, и состав "охотничков" показателен. Чиновник райгосадминистрации, прокурор, мент-экономист и частные предприниматели. Жаль, что картечь убила только одного", - говорится в сообщении Речинского.

Журналист задается вопросами, почему егерь не воспрепятствовал многоэпизодному нарушению законодательства и участвовал в нем, почему прокурор, полицейский и чиновник администрации участвовали в этом преступлении.

"И как вы думаете, при такой тесной дружбе, будет ли прокурор видеть какие-либо нарушения в действиях чиновников райадминистрации? В действиях полицейского? Будут ли участвовавшие в совместной охоте предприниматели выполнять законодательство Украины или нет, надеясь на помощь друзей по охоте? Или эти незаконные охоты - это мини-случай круговой поруки? Когда все замазаны в преступлениях и поэтому друг друга всегда будут покрывать?", - отметил он.

Ранее в полиции заявляли, что квалифицируют происшествие как несчастный случай. Об окончательной квалификации обещают сообщить позже.