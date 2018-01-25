Катастрофа вертолета на Полтавщине: в ГСЧС опровергли информацию о столкновении с телевышкой (фото, видео)

Прес-секретарь ГСЧС в Полтавской области Светлана Рыбалко опровергла информацию, которая появилась в местных СМИ о том, что, якобы, вертолет перед падением врезался в телебашню.

Об этом она рассказала в эфире "112 Украина".

«Ми-8 упал на открытую территорию. Никакой вблизи башни не было», - сказала она.

В то же время, пресс-секретарь Национальной полиции Полтавской области Юрий Сулаев сказал следующее: «Очень трудно сейчас говорить о количестве погибших. Спасатели и полиция продолжают работать... Предварительно правоохранители, которые работают на месте сообщили, что видели элементы оборванных проводов. Полностью полицией оцеплено место происшествия, чтобы, не дай Бог, никто из граждан не пострадал. Также будут приобщаться местные специалисты, которые проверят электросети, потому что опять же есть предположение, что может быть оборвана линия электропередач, неподалеку находится башня. Что стало причиной – предмет исследования следствия. На данный момент, по предварительной информации с места происшествия, что вертолет может быть марки Ми-8. Сказать точно, сколько погибших, пока мы не можем, потому что сейчас еще раз подчеркиваю, спасатели и специалисты работают на месте происшествия, пытаются попасть внутрь и тщательно исследовать сам салон вертолета. Предположение есть, что погибшими могут быть до трех человек на данный момент».

Он также сообщил, что пока известно о том, что никто из жителей Кременчуга не пострадал. Также, по словам Сулаева, по предварительной информации, данный вертолет принадлежит одному из ПАО. Сейчас эта информация проверяется.

Как сообщал УНИАН, в Кременчуге упал вертолет Ми-8 на борту которого, по предварительной информации, находилось от трех до четырех человек. Все, кто был на борту, погибли.