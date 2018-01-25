На Полтавщине упал вертолет Ми-8, есть погибшие
По информации спасателей, количество погибших может достичь четырех человек.
В Кременчуге упал вертолет Ми-8 на борту которого, по предварительной информации, находилось от трех до четырех человек.
Как сообщила в комментарии "112 Украина" спикер ГСЧС в Полтавской области Светлана Рыбалко, вызов о падении вертолета в городе Кременчуг поступил в 19.15.
"К нам поступил вызов о авиационном событии на окраине города Кременчуг с участием вертолета Ми-8 частной авиакомпании. Этот вертолет совершал учебно-тренировочный полет. По предварительной информации, на борту находилось четыре человека. Сейчас еще все устанавливается. Работают наши четыре единицы техники и личный состав", - сообщила Рыбалко.
На вопрос все ли, находившиеся на борту, погибли пресс-секретарь ответила: "То ли четыре, то ли три. Предварительная информация, что четыре мужчины. Погибли все, кто находился в этом вертолете".
Как сообщал УНИАН, в сентябре прошлого года под Хмельницким упал военный самолет, погибли двое пилотов.