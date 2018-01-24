На Тернопольщине грузовик съехал в кювет и перевернулся (фото)

На Тернопольщине грузовик съехал в кювет и перевернулся. Как сообщили УНИАН в центре пропаганды территориального управления ГСЧС в Тернопольской области, дорожно-транспортное происшествие произошло в селе Нагорянка Чертковского района.

Водитель грузового автомобиля «Рено Магнум», не справившись с управлением, допустил опрокидывание транспортного средства. Пассажир, который был в грузовике, не мог самостоятельно выбраться из автомобиля. Бойцы ГСЧС с помощью специального инструмента деблокировали человека, передав ее работникам скорой медицинской помощи.

При проведении буксировки автомобиля из кювета на проезжую часть пожарные обеспечивали пожарную безопасность.