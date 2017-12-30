В Одессе пятеро мужчин на BMW Х5 похитили женщину и требовали у нее деньги, но она сумела сообщить в полицию

Задержанные в Одессе похитители женщины вымогали у нее 5 тыс. долл. и автомобиль. Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, речь идет о пятерых мужчинах, задержанных 27 декабря.

«Жертвами злоумышленников стали 35-летняя одесситка и ее знакомый. Угрожая пистолетом, злоумышленники завладели имуществом женщины и потребовали, чтобы та отдала им еще 5 тыс. долларов и автомобиль. Правонарушителей задержали возле дома потерпевшей, куда те приехали за деньгами», - сообщили в главке.

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Отмечается, что в Шевченковское отделение полиции Одессы поступила информация о том, что у подъезда одного из домов на ул. Маршала Говорова неустановленные лица насильно затолкали женщину и мужчину в автомобиль BMW Х5 и уехали в неизвестном направлении. Через некоторое время позвонила сама потерпевшая и сообщила, что ее похитили.

На поиски пострадавших были направлены все силы одесской полиции. В городе ввели оперативный план «Перехват».

Используя современные технические возможности, правоохранители установили место нахождения одесситки и выехали по установленному адресу.

«Уже через час возле дома женщины был обнаружено и автомобиль с похитителями. Ими оказались 30-летний житель Ананьевского района и четверо одесситов в возрасте от 28 до 32 лет. Подозреваемых задержали и доставили в полицию», - отметили в отделе.

Как выяснилось, правонарушители решили завладеть имуществом потерпевшей. С применением силы посадив женщину и ее знакомого в свою машину, подозреваемые увезли их в одно из кафе, где потребовали 5 тыс. долл. и автомобиль. Поскольку необходимой суммы у потерпевшей не оказалось, злоумышленники, угрожая пистолетом, отобрали у нее мобильный телефон и другие личные вещи и заставили ехать вместе с ними домой за деньгами. У дома злоумышленники оставили потерпевшую в автомобиле под наблюдением одного из подельников, а сами забрали у нее ключи от квартиры и пошли искать деньги. Как только правонарушители вышли из дома, их задержали.

По данному факту начато уголовное производство по ч.4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Проведены обыски по местам проживания правонарушителей.

В квартире одного из них обнаружена и изъята учебная граната, травматический пистолет «Форт 17» с магазином и патронами к нему, большое количество мобильных телефонов, банковские карты, отмычки, миникамеры для скрытой съемки, маски для лиц, перчатки и наркотическое вещество.

Сейчас полицейские проверяют мужчин на причастность к совершению других преступлений. Расследование продолжается.

Как сообщал УНИАН, вечером 27 декабря в Одессе были задержаны злоумышленники, похитившие женщину с целью вымогательства. В городе был введен план «Перехват».

В апреле в Николаевской области похитили заместителя председателя РГА и ее внедорожник. Женщину оставили в безлюдной местности в соседней области, откуда она больше суток добиралась домой.