В Одессе произошел пожар на железнодорожной станции (фото)

В Одессе спасатели ликвидировали пожар на территории железнодорожной станции «Одесса-Сортировочная».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, в настоящее время пожар, на ул. Заньковецкой, где расположено служебное помещение военизированной охраны стрелкового оружия, ликвидирован на площади 400 кв. метров.

По предварительным данным, погибших и пострадавших на пожаре нет.

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Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Одессе на территории железнодорожной станции «Одесса-Сортировочная» начался пожар в здании, в котором расположена стрелковая команда железной дороги.

К ликвидации пожара было привлечено 10 единиц основной и специальной техники и 62 человека личного состава.

Ранее в Одессе снова горел трамвай.