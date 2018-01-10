На Сумщине автомобиль взорвался на газовой заправке – двое людей в тяжелом состоянии

В городе Шостка Сумской области взорвался автомобиль, который находился на газовой заправке. В результате инцидента серьезно пострадали двое людей.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации полиции Сумской области, информация о взрыве на автомобильной газовой наполнительной компрессорной станции (АГНКС) в Шосткинский отдел полиции поступила от оператора государственной пожарно-спасательной части сегодня, 10 января, около девяти часов утра. На место выехала следственно-оперативная группа полиции.

«В результате взрыва газовоздушной смеси пострадал автомобиль и травмированы двое людей – работник газовой заправки и владелец транспортного средства, которые находились рядом. Принимаются необходимые меры по установлению причин и обстоятельств взрыва», – заявил временно исполняющий обязанности начальника Шосткинского отдела полиции Роман Бережной.

Согласно сообщению, среди пострадавших – мужчины в возрасте 50 и 60 лет, которые в тяжелом состоянии были доставлены в больницу. Медики диагностировали у них проникающие ранения глаз, повреждения мягких частей лица и шеи, а один из них в результате взрыва потерял слух.

Читайте такжеВзрыв авто на Бессарабке: в МВД рассматривают три версии убийства "личного врага Кадырова"По данным местных СМИ, одного из пострадавших уже отправили для лечения в областной центр.

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области Евгений Могиленец, информация о взрыве на АГНКС «Форсаж» по улице Шевченко поступило около 8.20.

«В результате взрыва без последующего горения иномарка превратилась в груду металлолома и восстановлению не подлежит», – отметил Могиленец.

Сейчас правоохранители проводят необходимые следственные действия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, в январе прошлого года в Сумах произошел взрыв газа в многоэтажке, пострадали трое людей. Сообщалось, что в квартире произошла утечка природного газа.