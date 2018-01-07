В Одессе полицейские на служебной машине попали в ДТП
20:39, 07 января 2018
391 0
Оба автомобиля получили механические повреждения. Люди не пострадали.
По результатам проверки виновный будет привлечен к ответственности / prm
В Одессе сегодня произошло ДТП с участием автомобиля патрульной полиции. Как сообщили УНИАН в патрульной полиции Одессы, авария произошла в районе 5-6 станций Большого Фонтана.
Со слов очевидцев, полицейские на служебном Toyota Prius хотели развернуться через «две сплошные линии», в результате чего допустили столкновение с автомобилем Chevrolet.
Оба автомобиля получили механические повреждения. Люди не пострадали.
Как отметила пресс-секретарь патрульной полиции Одессы Алла Марченко, по факту дорожной аварии с участием патрульных составлены «все необходимые материалы».
«По результатам проверки виновный будет привлечен к ответственности», - заявила Марченко.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter