В центре Запорожья грузовик поехал на красный свет и протаранил скорую с пациентом (фото)

В воскресенье, 7 января, на центральном проспекте Запорожья столкнулись грузовик и машина скорой помощи, которая везла больного. Об этом сообщает местный сайт 061.ua со ссылкой на медиков и полицию.

По словам председателя профсоюза медиков Анатолия Сидоренко, в 1:35 его коллеги-медики везли пациента в больницу, когда грузовик поехал на красный свет, из-за чего автомобили столкнулись. Медики вызвали еще одну машину скорой помощи, чтобы госпитализировать больного.

Как рассказала пресс-офицер патрульной полиции Юлия Шеймухова, ДТП произошло на перекрестке проспекта Соборного и проспекта Металлургов.

В автомобиль скорой медицинской помощи Peugeot Boxer врезался грузовик МАН. Водитель, младшая медсестра, фельдшер и пациент получили телесные повреждения различной тяжести - их забрали в больницу.