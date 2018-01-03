Меньше всего за последние 5 лет: в Нацполиции отчитались об уменьшении количества преступлений на новогодние праздники

Во время новогодних праздников зарегистрировано наименьшее количество уголовных преступлений за последние пять лет. Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

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В частности сообщается, что в период с 30 декабря по 1 января в стране зарегистрировано 5613 уголовных преступлений, что является самым низким показателем за последние пять лет. Для сравнения - в 2014 - 7166, 2015 - 7211, 2016 - 7869, 2017 - 9475.

В сообщении также сказано, что в новогодние праздники в этом году правоохранители зафиксировали снижение уровня преступности в совершении преступлений имущественного характера - совершено 13 разбойных нападений (по сравнению со средним зафиксированным показателем - 33), 131 грабеж (в среднем - 195), краж - 2404 ( в среднем - 3250).

В сообщении сказано, что во время выходных дней в органы и подразделения полиции поступило 1817 сообщений о фактах совершения ДТП. По сравнению с прошлыми годами этот показатель один из самых низких за последние пять лет (в среднем - 2062).

В Нацполиции напоминают, что в новогоднюю ночь к охране общественного порядка по всей стране было привлечено более 10 000 правоохранителей.

Как сообщал УНИАН, ранее начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин сообщил, что с 30 декабря по 1 января в Украине было совершено 18 убийств, в том числе и резонансное убийство юриста Ирины Ноздровской.