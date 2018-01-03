Меньше всего за последние 5 лет: в Нацполиции отчитались об уменьшении количества преступлений на новогодние праздники
Уменьшилось количество преступлений имущественного характера.
Во время новогодних праздников зарегистрировано наименьшее количество уголовных преступлений за последние пять лет. Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.
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В частности сообщается, что в период с 30 декабря по 1 января в стране зарегистрировано 5613 уголовных преступлений, что является самым низким показателем за последние пять лет. Для сравнения - в 2014 - 7166, 2015 - 7211, 2016 - 7869, 2017 - 9475.
В сообщении также сказано, что в новогодние праздники в этом году правоохранители зафиксировали снижение уровня преступности в совершении преступлений имущественного характера - совершено 13 разбойных нападений (по сравнению со средним зафиксированным показателем - 33), 131 грабеж (в среднем - 195), краж - 2404 ( в среднем - 3250).
В сообщении сказано, что во время выходных дней в органы и подразделения полиции поступило 1817 сообщений о фактах совершения ДТП. По сравнению с прошлыми годами этот показатель один из самых низких за последние пять лет (в среднем - 2062).
В Нацполиции напоминают, что в новогоднюю ночь к охране общественного порядка по всей стране было привлечено более 10 000 правоохранителей.
Как сообщал УНИАН, ранее начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин сообщил, что с 30 декабря по 1 января в Украине было совершено 18 убийств, в том числе и резонансное убийство юриста Ирины Ноздровской.