В Киеве пропала юристка, которая добилась тюремного срока для водителя-наркомана, убившего ее сестру

В Киеве исчезла юристка Ирина Ноздровская, которая расследовала дело о гибели своей сестры в результате ДТП. Об этом сообщил Андрей Хилько, который занимается ее поисками, передает Громадське.

По его мнению, исчезновение связано с тем, что Ноздровская «упрятала в тюрьму на 8 лет убийцу». Он отметил, что Ноздровская раньше сталкивалась с угрозами со стороны родственников и друзей виновника аварии.

Журналист Владимир Тимофийчук сообщил, что Ирина в последний раз выходила на связь в пятницу, 29 декабря, в 17.00. Она звонила матери и говорила, что на Петровке или Петровцах, и едет домой на маршрутке. Через час связи с Ириной не было. Ее телефон вне зоны доступа или занят.

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27 декабря защита виновника ДТП Дмитрия Россошанского в Апелляционном суде Киевской области почти добилась его освобождения из-под стражи по амнистии. Однако суд постановил отправить дело в суд первой инстанции и продлил ему арест на 60 суток. Об этом Ноздровская писала в Facebook.

«Как оказалось, убийцы, которые имеют циррозы, гепатиты, энцефалопатии и кучу других прелестей, спокойно могут воспользоваться Законом Об амнистии, выйти на свободу и уверенно продолжать свою криминальную карьеру. Впрочем, благодаря общественности, которая долгие годы контролировала это дело и постоянно держала руку на пульсе, этого же не случилось!», — отметила она.

Авария произошла 30 сентября 2015 года в селе Демидов Вышгородского района Киевской области. Дмитрий Россошанский, находясь в состоянии наркотического опьянения, на своей машине насмерть сбил односельчанку, 26-летнюю Светлану Сапатинскую. Дядя виновника ДТП на тот момент был главой Вышгородского районного суда.

После двух лет судебных разбирательств суд в Обухове приговорил Россошанского к 7 годам лишения свободы. Ирина Ноздровская лично вела дело своей сестры в суде.

Как сообщал УНИАН, недавно в Вишневом водитель под наркотиками сбил на тротуаре женщину и 11-летнюю девочку.